升息衝擊 外資看好四大市場

美國銀行接二連三爆雷，法盛投資管理資產配置團隊主管James Beaumont指出，今年市場一開始表現得比預期強，矽谷銀事件讓人驚訝但「沒有太震驚」，它就像「煤礦坑裡的金絲雀」，本來利率走升時就會衝擊到部分企業，現在只是開始反應，預期未來受利率影響敏感的不動產業，也可能受到衝擊，現階段較看好投資級債、美公債、新興市場債及新興股票（如陸股）。

「煤礦坑裡的金絲雀」不只隱含領先指標概念，也有早期預警的意味。James Beaumont表示，矽谷銀倒閉不會造成系統性銀行風險、全球銀行體系並未受損，這只顯示矽谷銀的投資決策是錯的，由於升息影響到實質經濟需要時間，矽谷銀是個早期預警跡象，代表升息確實衝擊到某些企業，接下來聯準會預估會升息1碼，但若通膨沒下來，還是會繼續升息。

James Beaumont認為，大家會擔心高利率下經濟會撐不住，但美主管機關積極處理、進行壓力測試，檢視哪些金融機構面臨困難，要同時控通膨、保護銀行系統運作，因此不會像之前一次升3碼的速度，而是1碼1碼升。至於經濟不好反而是好消息，對多重資產投資人來說，傳統風險資產與避險資產的負相關回來了是好事，因為可以做資產配置來規避風險。

瑞士百達資產管理強調，市場繼續將此週期視為「通膨週期」而非「成長週期」。這意味經濟衰退的風險，尚未充分反映在資產評價中，屬成長敏感的資產類別，例如週期性股票、小型股和高收益債券等，在此經濟環境中都相當脆弱。保持謹慎態度並減少持有股票，隨市場開始消化日益成長的經濟風險，預期情況將發生轉變。

市場認為主要的風險是通膨而非成長下滑，目前為止一直在週期中煎熬的優質股票，應該會開始領先大盤。隨著通膨減緩，預計股票與債券的關係會在中期重新回到負相關，將減輕平衡型基金在資產配置時的壓力。另美元走弱和實質利率回穩，黃金的投資吸引力也會增加。