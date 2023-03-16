利多不斷 生技基金潛力大

受到矽谷銀SVB銀行倒閉事件影響市場風險情緒，及拜登醫療改革政策的影響，近期醫療保健類股表現承壓。法人表示，短期市場雜音干擾下，醫療保健股表現波動，但生技醫療基本面穩健，大型生醫公司營運狀況健康，疫後醫療院所診療與手術需求回溫，加上新藥研發、併購題材不絕，產業中長期表現可期，短線逢回不失為布局契機，有利透過生技醫療相關基金或ETF介入。

群益NBI生技ETF經理人曾盈甄表示，醫保改革雖為類股短期表現帶來干擾，但隨生物相似藥推出，有助進一步帶動成本降低、獲利成長。整體醫療保健市場仍持續朝向正向發展，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等，皆是每年超過百億美元的市場規模，疫後帶動醫療動能增溫，整體行業需求提升。大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，在產業發展穩健正向且投資題材豐碩下，後市表現仍值得期待。

安聯投信指出，生技相關板塊受惠年初以來產業併購活動依舊維持相當熱度，及市場關注新藥審核進度加速，尤其持續看好今年併購案進度，投資價值面浮現；今年景氣市場普遍預估為先下後上，醫療保健及生技股受總體經濟環境變化影響較小，故預期今年上半年資金將持續偏好醫療保健及生技股。

此外，生技產業創新技術為產業長期核心競爭力，可解決全球目前高度未被滿足的醫療需求，包括腫瘤學，神經學等罕見疾病相關領域，仍具投資題材有望支撐相關主題表現。

展望後市，安聯投信認為，生技產業的創新技術為產業長期核心競爭力，可解決全球目前高度未被滿足的醫療需求。看好領域包括腫瘤學，神經學，罕見疾病相關領域；其次，年初以來生技醫療產業併購活動儘管受到資本市場波動較大影響，但依舊維持相當熱度，在投資價值面浮現情況下，持續看好併購案進度；另FDA審藥態度依舊樂觀，也有助相關主題的表現。