美股恐慌再起 分散布局趨吉避凶

美國銀行倒閉潮掀風暴，衡量市場風險情緒的VIX指數再創波段新高，中小型銀行股股價跳水，導致金融類股大跌，但美股大盤相對持穩，其中以S&P500成長指數3月以來仍維持紅盤，表現最抗跌，投信法人建議，可透過產業分散的投資標的來進行布局，除因應市場波動外，也較能不漏接各產業中的優質成長個股。

投信法人表示，隨通膨趨緩，加上經濟硬著陸風險降低，美股修復行情仍將延續，但因應市場雜音干擾，若要逢低布局，建議透過產業分散布局的市場成長型ETF，較能掌握類股輪動，並分散單一持股產業的波動風險。

復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔指出，矽谷銀行原先是S&P 500成分股之一，目前已被踢出，也不是S&P500成長指數成分股，主要在於歷經聯準會去年快速升息後，利率倒掛使銀行股獲利能力大打折扣，因此去年12月S&P500成長指數調整成分證券時，就已剔除銀行股，目前該指數金融類股主要聚焦券商、指數公司及交易所等不會出現擠兌的金融機構，因此此次銀行爆發倒閉潮，對該指數無任何影響。

吳允翔認為，隨官方出手演變成金融危機的可能性降低，最新公布的美國2月CPI年率增6％，符合市場預期，有利舒緩市場緊張情緒，後續遇震盪建議逢低可留意科技、消費、金融及醫療等成長題材，掌握後市復甦契機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調，矽谷銀行倒閉事件影響市場投資氣氛，加上今年仍處地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素，預期市場波動起伏大。

徐煒庠建議，穩健型投資人不妨採取潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能佈局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備，採取以美股為核心來進行多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩中求勝。