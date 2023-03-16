流動性改善 越南基金享利

為提升資金流動性，越南央行15日將重貼現率調降4碼（1個百分點）至3.5％。法人表示，今年以來，越南貨幣表現穩定，進出口貿易及外資直接投資增加，有效為越南創造抵禦外部事件的空間，這次降息有望促進經濟增長，當前越股流動性、本益比仍偏低，投資人不妨可透過定期定額方式入手，掌握降息促使流動性改善帶來的反彈契機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南在通膨獲得控制的情況下，為促進經濟成長，越南國家銀行（SBV）決定將重貼現率下調至3.5％，銀行同業拆款利率降至6％，再融資利率則維持6％，市場流動性有望進而改善。觀察三大條件促成越南央行降息，即今年以來越盾匯率走勢穩定，加上出口及外資直接投資累積的外匯存底有助於越南抵禦外部事件，及利率政策也在正式生效後，預料會從緊縮走向寬鬆的貨幣政策將有助緩和不動產資金壓力。

觀察越南盾過去一年的匯率波動，相對其他東南亞主要國家小。張晨瑋認為，今年隨美元走弱，升息有望見頂，在利率環境趨穩之際，越南央行開始逆勢操作，買進美元、釋放越盾，導致外匯存底回升，有助於金融體系流動性增加。

國泰投顧指出，隨通膨緩和，東協多國的央行利率也回升至疫情前水準，預期目前已在升息週期的尾聲，東協國家的貨幣政策正常化，經濟發展步調可維持。