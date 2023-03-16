最強黑馬00713明除息 一招七年報酬多1倍

「最強黑馬」元大臺灣高息低波（00713）明（17）將進行除息，首季每股配息0.68元，換算年化殖利率衝7%，連續3季配息力壓ETF人氣王國泰永續高股息（00878），財報魔法師孫慶龍點出，00713月KD指標在今年2月低檔黃金交叉，代表股價破底機率大幅降低，加上台股今年偏向多頭，股票基金容易填息。

00713明天除息，近期股價出現大量，日成交量2～3萬張，和過去不到1萬張成交量差距2～3倍，今天受到瑞信風暴影響台股回檔166點，00713收盤下跌0.16元、跌幅0.41％，收39.3元。

孫慶龍上理財節目《鈔錢部署》節目表示，00713殖利率高，今年台股偏向多頭，多頭股票基金基本上較容易填息；其次00713月KD指標於2月的時候在28附近出現黃金交叉，現在正是「熱騰騰」，未來往上走的機會較高。

半導體ETF去年Q4出現黃金交叉，今年首季迎來高點

用去年的例子，半導體相關ETF在去年最後一季時出現黃金交叉，2月台股開紅盤的時候半導體就一路往上衝，如果在黃金交叉時買進，就可以搭上這一波上漲，以此類推，接下來2、3個月高息相關ETF會是市場上焦點。

主持人盧燕俐表示，網路上很多網友都在掙扎說00713和00878到底該如何選，兩家配息都配得很好，去年00878規模增加1,000億，00713比較瘦小一些，但就績效來看，以00878自2020年7月成立時間統一來看，元大臺灣50（0050）漲幅36.9％，元大高股息（0056）約17％，00878漲幅30％，00713則是49.3％。

孫慶龍認為，這4檔都是可以長期持有的ETF，重點是領到股利之後，投資人如何運用才會攸關真正的績效。一般來說，領到股利有3種選擇，第一個就是花掉，年紀大的可能選擇花掉，把這筆錢拿去和家人、朋友創造很好的回憶，那個才是無價的，而且錢花掉才會有再賺錢的動力。

用再投資方式進場買0056，7年的總報酬率達140％

另外兩個選擇就是放銀行，或是再投資。對想要快速讓本金變大的投資人，再投資的方式可以幫助小錢變大錢。

舉例來說，0056在2016年配了1.3元，如果沒有花掉拿這筆錢再去買0056，除了多買55.82股的0056之外，隔一年除了原本2017年配的0.95元股利外，拿到手上的股利會從0.95元上升到1元，等領到股利之後再投資，以此類推，到2021年的時候，00056雖然只配1.8元，但實際拿到的股利已經到2.3元。

從2016年3月1日0056股價22.63元計算，到2023年3月1日的27.72元，價差報酬率賺了5.09元外，股利也領了11元、報酬率達48.61％，總報酬率是22.49％+48.61％=71.1％。

但假設把每一次的股利都拿來再投資 去再投資0056，從2016年到2023年股數多了490股，再投資的價差報酬率上升到82.61％，比原本的22.49％增加了60％，而再投資的股利也從原來的11元增加到13.2元，再投資報酬率是58.32％，整體總報酬率就是82.61％+58.32％=140.93％。等於只花7年時間，投資報酬率比完全把它花掉的71.1％，整整多出了將近1倍。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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