陸刺激房地產 亞洲債市吸睛

大陸政府單位持續釋出振興實體經濟、房地產政策和金融措施，證監會加碼房地產「第三支箭」，推動私募股權基金發揮更大作用，促進房地產市場盤活存量，推升整體亞洲債市表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，使亞洲非投資等級債券自去年11月以來大幅上漲後進入高檔震盪，即便價格指數回升至64.93美元、但相對其100美元票面仍屬低位，加上當前亞高收殖利率與信用利差仍居相對高位、亞洲經濟成長及企業獲利相對穩定，評價面深具優勢。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，目前新興亞洲債券市場供給仍低，資金流出狀況可望緩解，因投資人低配新興市場，資金有機會流入新興亞債，同時具備高息收及短存續期間的新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。操作上專注於短天期、基本面佳、融資需求低且管制風險低的安全標的。

FH新興企業債ETF經理人許忠成分析，目前新興市場美元投資等級債殖利率約有6％，觀察過去3年及5年期間，新興市場美元投資等級債指數價格波動度皆明顯低於美國投資等級公司債指數，代表其指數價格穩定度高，亦適合納入做為存債的配置標的。

復華投信建議，後市由於通膨趨緩、美國升息步入尾聲，可在殖利率相對高檔時期進場布局投資等級債券ETF，掌握潛在的債券資本利得及息收機會。

富蘭克林華美投信強調，今年雖然是本波升息的最後一哩路，但市場難免有些許波動，建議投資人應該先架構好核心資產部位，不妨將固定收益債券和特別股收益產品納入核心部位，中長期持有，不僅可以分散股票波動度，也可增加投資組合的收益率。

野村投信固定收益部主管謝芝朕預期，今年債券市場前景趨向樂觀，美國10年期公債殖利率在去年10月來到4.24％，應該就是這波段的高點。無論是從殖利率或是利差來看，信用債券的投資吸引力極佳。