商機上看兆元 雙電基金有看頭

運具棄油轉電已是各國共識，帶動電動車產業蓬勃發展，但也考驗供電穩定性及為發電碳排影響，加深各國能源轉型決心。投信法人表示，在此潮流之下，全球多元電力產業發展如火如荼，電動車滲透率也逐年提升，「雙電產業」商機上看兆元，投資前景值得期待，建議聚焦雙電基金參與，把握投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，各國相繼對碳稅立法，加上俄烏戰爭影響天然氣供應穩定性，同時因極端氣候干擾，停電事件時有所聞，令各國積極投入能源轉型，掀起多元電力商機，發電量也有明顯成長。以美國為例，根據美國能源資訊管理局（EIA）統計，近一年風力、其他再生能源、太陽能等發電量成長率都在1成以上，而煤炭、石油焦等傳統發電方式，發電量則呈現負成長，顯示多元電力產業的成長性與需求持續增加，相關類股可多加關注。

洪玉婷指出，電動車因多國面臨禁售燃油車限制，及提供電動車相關補貼的雙重政策推動下，帶動產業鏈發展，各車廠推出的電動車車款增多、消費者選擇也變多，有助增加消費意願；相關零組件與設施布建發展也相當值得期待，軟硬體投資亮點多，包括電池、馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等，電動車中長期發展前景值得期待。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，根據調查，預計至2040年電動車占整體車市比重將大幅成長至55％，複合年成長率高達17％，電動車的商機相像空間大。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，美、歐政策加持，今年電動車滲透率可望加速。歐洲今年考慮充電設施抓緊建設、能源價格居高不下、新能源車企降價促銷等預期，預計行業消費需求仍不斷釋放，拉動車市升溫。中長期來看，歐洲市場在充電設施抓緊建設和2035年禁售燃油車決議等影響下，後續將保持增長。