基建投資 四大主題聚焦

近年來基礎建設已從過往單純的傳統基建，如鐵路、公路、機場，充滿許多塵土的畫面，轉往永續、綠色、智慧等概念的基礎建設發展，基礎建設的支出在經濟復甦過程中扮有重要角色，舉凡美國投入1.2兆美元的基建計畫、歐洲4.5兆歐元資金，加速投入能源轉型與基礎建設。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，基建投資有公用事業（如水、電、瓦斯）、能源基建（新能源轉型）、大眾運輸（鐵、公、機）及通訊服務（數位、5G、光纖）等四大投資主題，每個投資主題各具特色。

舉例來說，電力由於風力、太陽能發電會有歇性發電狀況，所以未來全球將需要數兆美元的永續性投資來擴大電網，其中又以儲能牆被稱為未來電力的黑科技，當中的創意即是將建物的牆面轉換成儲能設施，有效率的運用空間。

從2035年起英國將不再銷售新的汽油和柴油汽車，美國的目標是到2030年所有新車銷量的一半是電動的。從此可以看到充電基礎設施的龐大商機。根據Precedence研究機構調查，全球電動汽車充電基礎設施市場規模，預計將從2021年的195.1億美元成長到2030年的2,219億美元，超過30％的高複合年成長率。

劉柏廷強調，針對電動車充電，美國國家電氣公路聯盟、及英國某家電網公司陸續在提出動態充電（Dynamic charging）計畫，即鋪設無線充電裝置在道路內，汽車配備感影線圈及電力接收器，駕駛就可以在路上，邊開車、邊充電，這些創新的概念也都為基礎建設發展帶來新商機。

滙豐投信說明，統計2003年至2022年基礎建設指數成立20年期間，聯邦基準利率在2.0％之上共有58個月，其中基礎建設股票的平均月報酬為1.15％，高於20年平均月報酬0.9％，顯示高利率環境對基礎建設股票有利。基礎建設不僅可布局具防禦特性的獲政府特許的公共事業，更可擁抱具有攻擊特性連動全球經濟成長的成長性產業，實是投資布局不可獲缺的投資標的。