越股潛力足 越南基金搶鏡

東協中長期經濟成長動能強，越南去年國內生產毛額（GDP）成長率達8.02％，據IMF預估，今年GDP成長率仍有望達6.2％，加上在大陸解封商機、擴大基建刺激經濟、外資直接投資湧入，及迎接信評升級與入摩效應等正向因子挹注下，越南市場投資潛力佳。

投信業者建議，投資人可鎖定越南股票型基金逢回找買點，或以定時定額方式布局，增加中長期投資勝率。

日盛越南機會基金研究團隊指出，大陸宣布3月15日起將越南列入重新開放旅遊試點的國家；根據當地券商預估，今年外國遊客至越南旅遊的人數可望較疫情前成長40％至50％，將貢獻越南GDP增長超過2％。大陸是越南主要貿易夥伴，亦是越南農產品、鋼鐵、水泥、紡織、電腦及電子產品等項目之主要出口市場，解封後陸續恢復的需求與建設，將帶動越南出口。

中信越南機會基金經理人張晨瑋認為，全球經濟低迷環境下，多數產業表現皆下滑，銀行獲利呈現上漲局勢，去年全年銀行業整體獲利成長高達37.4％，居所有產業之冠，銀行的業務量也有望隨經濟發展成長而茁壯，當地發展實力仍在，但股市仍受成交低迷、散戶信心尚未回籠影響，建議投資人不妨趁當前相對低點買進越南主題基金，以掌握未來爆發力。

日盛越南機會基金研究團隊說明，越南政府債務占GDP比重約40％，低於全球多數國家，在財政政策推動上更游刃有餘。今年越南政府將加大基礎建設帶動經濟，計畫支出目標成長至700兆越南盾（約300億美元），重點包括南北高速公路、河內與胡志明正在建設的環路項目以及龍城機場等。

大陸清零政策和中美貿易戰大環境下，越南成為國際電子大廠生產重心轉出大陸後的最大受惠國。去年越南外資直接投資（FDI）達220億美元，預估今年仍有近70％的成長空間，吸引外資直接投資持續湧入。

日盛團隊分析，越南4月有望迎接第1億名公民，人口破億加上鼓勵投資的政策、穩定的政治環境及文化多樣化，有利提升國際地位。信評機構預期，在未來一年越南國家主權評等將獲調升至BBB-（投資等級），屆時主權基金等法人資金將先進場布局，將是值得關注的利多機會。