陸股波動大 分批投資為上策

大陸經濟是否有起色 看消費就知道，法人表示，大陸市場從春節假期消費明顯回暖到線下消費場景逐漸恢復，加上政策持續的加持，將有利整體消費復甦，但陸股波動大，分批投資是上策。

富達中國內需消費基金經理Hyomi Jie表示，大陸重新開放的規模和速度超乎市場預期，同時帶動消費復甦。近期大陸民眾對確診新冠感染的擔憂程度大減，對各種活動積壓的需求有望釋放。鑑於過去數年疲弱的消費主要受到防疫封禁措拖及憂慮感染新冠的情緒影響，而非因收入減少或缺乏消費欲望，因此任何減輕新冠感染對經濟影響的舉措，都可能成為驅動消費的重要因素。

Hyomi Jie認為，投資人了解大陸消費領域的長期結構趨勢至關重要，自給自足和進口替代，將是未來五年大陸消費市場的焦點主題，處於領先地位的當地品牌、新創企業、進口替代公司，及能夠以合理成本將商品或服務提升至高質量的行業領導者極可能成為長期趨勢的受益者。

先機中國基金投資組合經理車強指出，大陸官方將今年的GDP成長率目標訂在至少5％，雖然這比前幾年低，但預計仍將對大陸市場帶來正面的激勵作用，因此對大陸企業的長期前景仍然持積極態度。如大陸經濟的指標企業阿里巴巴，近期發布第三季財報獲利超出預期，股價隨即上升，顯示大陸交易活動也逐漸回溫。

車強提醒，即使市場需求正在恢復，但大陸經濟仍然存在風險，如地緣政治、通貨膨脹及房地產產業的信用事件，審慎的選擇投資標的仍是投資陸股當前最重要的投資建議。

第一金中國世紀基金經理人張帆強調，陸股長期波動大，投資應當考量自身風險承受度與投資時間的長短等，找尋自己認同的基金，採取分批買進、定期定額策略，這是面對陸股行情忽上忽下的較合適的投資方式。