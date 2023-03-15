台股藍燈投資法 年報酬優

國發會景氣燈號接連亮藍燈，反映景氣低迷，對照過去台股加權指數與景氣燈號相關性，當景氣燈號連三次藍燈，長期來看確實多為台股相對低點，若進場布局持有一年，可獲得不錯的報酬，投信建議，短線若遇台股大幅回檔，可分批逢低買進，以掌握後市反彈行情。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就台股基本面分析，預估晶圓代工景氣可望在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢，今年上市櫃企業獲利仍衰退，但科技股表現優於傳產股，預估企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正，對台股後市仍樂觀，短線若遇較大回檔反而提供逢低買點。

沈建宏指出，大盤後市需關注六變數，即大陸解封後經濟復甦動能是否如預期強勁、大陸解封後是否帶動原物料報價上漲、美國聯準會（Fed）升息循環是否延長、俄烏戰爭後續變化、第二季科技產業庫存調整能否結、美國矽谷銀行危機是否擴散。

類股操作上看好經濟解封受惠股、率先調整庫存結束及高股息題材（驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群）、低軌道衛星供應鏈、生技族群、ChatGPT帶動的AI相關受益族群、再生或替代能源供應鏈、鋼鐵族群。

日盛上選基金研究團隊分析，台股在16,000點關卡前進入震盪區間整理，短線個股輪動仍較快，台股後勢將以個股表現為主。今年企業獲利雖下修，但下半年基本面可望逐步好轉，指數高檔震盪整理，可關注下半年產業基本面轉佳族群。

根據利率期貨推估，美歐利率可望在第二季達到高點，屆時多頭驅動將來自於央行利率的底定。日盛團隊建議，投資策略上不妨視拉回為買點，後續持續觀察美國銀行事件發展，市場資金預料圍繞在Chat GPT概念股，包含半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈等。傳產關注金融、生技、水泥、鋼鐵、汽車、重電、零售通路、食品等。