美股ETF獨占鼇頭 聚焦三類型

美股占比全球股市第一大，在ETF市場也獨占鼇頭，投信法人表示，近年隨國內ETF產品蓬勃發展，投資人不用再捨近求遠，透過市值型、成長型及產業型ETF即可掌握美股多元投資機會。

統計至去年底，全球近8,000檔股票型ETF、規模近9兆美元，其中4.9兆美元資投資於美股，比重近6成，成為最受投資人青睞的ETF類型，其次是全球／跨國型的22％、約1.9兆元。根據投信投顧公會分類統計顯示，目前美股ETF包含原型及槓反類型，至少有14檔ETF，若加計以布局美國市場為主、但被歸類在產業型的標的，檔數將超過20檔，成為台股及陸港股ETF之外，最大的發行類別，追蹤指數則以標普為最大宗。

復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔表示，從經濟基本面、資金流向及全球市佔來看，美股都是股市資產配置核心，由於成長性是長期驅動股價表現的最強因子，著眼目前市場位階及產業創新力，成長股將是逢低布局首選，建議可透過市值成長型ETF，掌握後續美股各產業動能。

去年科技股受升息因素衝擊，在各產業中跌幅居前；近期中小型銀行股因矽谷銀行倒閉，引發一波跌勢，追求成長不必然重壓科技股，S&P500成長指數產業板塊配置相對分散，以最新比重分布來看，科技占34.1％，其次是醫療保健、消費則各有21.7％、16.5％，可網羅各主題中具成長性的個股，以因應產業循環與類股輪動。

元大S&P500 ETF研究團隊認為，美國ISM製造業指數下跌為自去年11月開始，已連續四個月低於50，但值得注意的是，2月數據是高於1月47.4，可觀察是否為低點反轉訊號。

統計1993年至今，ISM製造業指數若出現低點，投資標普500指數的勝率可高達近8成。目前美國經濟穩健，軟著陸機會高，今年上半年聯準會有望升息見頂，市場資金緊縮情況可下降。