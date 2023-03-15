黑天鵝來襲 美投資級債有潛力

矽谷銀行倒閉，創2008年金融危機以來美國最大倒閉案。法人指出，全球經濟仍具韌性，預期美國製造業採購經理人指數（PMI）第一季和第二季可望看到底部，企業獲利預估也呈現逐季回揚，若後續金融市場波動未再擴大，近期修正將提供布局機會。中長期來看，經濟軟著陸機率仍大的預期，持續相對看好信用違約風險較低的美國投資等級債市。

國泰投信指出，觀察美國大型銀行的流動性遠高於小型銀行，大銀行的流動性覆蓋率（LCR）也遠高於要求的水平，在壓力測試下，大型銀行具備充足的資本，且大型銀行存款資金更加多樣化，大部份存款受到FDIC保障，因此擠兌風險小。

受矽谷銀行倒閉影響，目前市場預期聯準會3月升息1碼機率大增。據芝商所FedWatch Tool顯示，預期聯準會3月升息1碼的機率升至82.6％、預期升息2碼的機率則由3月10日的40.2％降至17.4％。未來觀察面向，除通膨數據外，亦須留意流動性狀況，如國際美元、商業本票利差、信用債利差等，目前稍微轉緊，但預期程度及廣度變化不大。

預計美國聯準會將在台灣時間3月23日凌晨公布最新利率點陣圖，市場屏息以待會後貨幣動向；國泰投信分析，未來持續相對看好信用違約風險較低的美國投資等級債市。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，隨著主要央行開始評估與思考連續升息對經濟的影響，後續升息空間有限、利率風險應會降低，加上債券可提供之殖利率明顯拉高後，投資價值增加，接下來可視市場信心與評價動態調整持債水位。

許家豪強調，儘管近期優於預期的就業與通膨數據帶動市場上調升息幅度預期，但幅度與速度將低於去年，不過因在通膨明顯回落前，聯準會在今年貿然降息機率不高，故以中性看待存續期；此外，因市場波動度仍高，建議布局上可以多元信用債追求較佳收益，並避免信評較低族群、聚焦優質評級券種。