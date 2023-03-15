美銀風暴添亂 投資金三角應戰

美國區域型銀行近日接連傳出倒閉及經營危機的消息，再度撼動全球股市，2008年的雷曼時刻陰霾壟罩下VIX波動率指數跳升、恐慌情緒高漲，投資專家預期，升息所累積的影響將陸續顯現，建議以穩健及收益訴求為核心，並可搭配與其他資產相關性低的基礎建設資產，打造投資金三角應對升息末段的機會與挑戰。

觀察美國公債殖利率連三日大跌，其中，二年期公債殖利率更是大幅下滑逾100個基本點，推升公債與高評等複合債大漲2％至3％，投資專家也建議，隨通膨自高檔下滑、升息進入末段、加上景氣開始反映升息影響，投資組合中應該增加債券比重，不但可增加收益、也可提升防禦力。

根據美國主要退休基金進行的十年長期績效實證調查顯示，影響投資報酬率的因素有9成來自資產配置，而其中的關鍵就在於以相關性較低的資產類別，發揮降低整體風險又能提高整體報酬的雙重效益。歷史經驗顯示，基礎建設資產跟傳統股債的相關性較低，納入投資組合可達到降風險、增報酬的效果。

從近二年來美國平衡基金績效排名第一的富蘭克林穩定月收益基金，及基礎建設股票基金績效排名第一的美盛基礎建設基金為例，各取5成及2成的配置，再加入3成以高評等複合債為主的富蘭克林精選收益基金試算，結果顯示該組合在任一個月進場的投資表現，一年平均上漲近6％、收紅機率已有86％，投資三年與五年也分別有近兩成及超過三成的報酬表現，投資勝率更是高達96％及100％。

對於投資人在意的配息收益，富蘭克林穩定月收益、精選收益基金及美盛基礎建設基金的最新配息率，各有近8％、5％及6％，也可滿足投資人想領高息的需求。

專家認為，聯準會對抗通膨戰役未完，銀行風波又來添亂，投資人與其選擇單一標的、風險集中，不如打造一平衡一債一股的「聚富」投資組合一舉擁有穩健、收益，並獲得基礎建設資產中長期的成長契機。