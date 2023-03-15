憂雷曼風暴2.0 亞股慘遭提款

市場擔憂美國矽谷銀行（SVB）效應將變成雷曼風暴2.0，美股重挫連帶影響新興亞股上周表現，除越南上漲2.8％以外，其餘新興亞洲市場均呈現下跌趨勢。法人綜觀近一周資金流向，台灣失血13.3億美元最重，南韓也遭提款8.9億美元，印度及越南分別淨流入5.3億美元及0.4億美元。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，由於通膨下降緩慢，促使美國聯準會升息壓力仍大，但因應SVB事件衝擊，聯準會將開會討論是否調整折現率及銀行放貸率以提供銀行體系流動性，市場預估將包括基準利率調整，目前CME聯邦利率期貨來看，終點利率由5.75％下修至5.25％。

3月升息幅度可能由2碼轉為1碼，未來升息的動向，仍受通膨表現、經濟數據及金融市場條件影響，而牽動市場情緒，本週關注焦點將聚焦美國CPI、PPI指數，以及美國矽谷銀行財務危機後的後續效應，終端利率不確定性仍在，短時間股市表現以震盪為主。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，法令修正案通過刺激房地產、金融等類股上週強勁反彈，原先越南房地產市場低迷的情況，對銀行業產生負面影響，但近期越南政府祭出法案試圖緩解，短期有助於緩解房地產企業的流動性壓力，銀行業表現機會也偏多。但目前流動性仍低迷、散戶信心尚未回籠，靜待更具力道的政策出台，並逐一發酵，越股反彈力道有望較為強勁，在股市波動期間，建議投資人以定期定額方式布局為宜。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，美國通膨下降速度放緩，聯準會官員放鷹，利率風險再度升溫之下，令近期美債殖利率與美元指數同步走揚，也進一步壓抑包括東協股市表現。

後市來看，雖然近期市場仍受通膨與央行升息動向所牽制，不過隨著各國升息壓力相較之下不若去年，就東協市場來看，市場預期今年東協國家的經濟料延續增長態勢，在企業獲利方面，也預估包括馬來西亞、新加坡、菲律賓等有雙位數增長，因此在經濟面強勁、企業獲利維持高增速的支持下，有利東協股市後續表現，表現仍可期待。