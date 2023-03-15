4檔ETF持股長榮 逾百萬水手喊CP值超高

航海王長榮（2603）去年每股海賺87.07元，大方配息70元，水手群全high爆了！以昨（14）日股價收171元計算，殖利率高達40.93％，稱霸台股，狂甩陽明（29.62％）、萬海（12.7％）一條街。存股族想要長榮配息，但又不敢真的上船的人，可以改買持有長榮的4檔高股息ETF，包括元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、中信臺灣智慧50（00912）、群益台灣精選高息（00919）。

長榮去年營收獲利大爆發，再創史上新高，今（15）日開盤跳空漲逾4%至178.5元，水手全都敲碗噴漲停，嫌股價太貴買不起？可以買甜甜價ETF，一樣能享受到長榮配息行情，像00919持股長榮最高達5.25%，再來是00900持股4.96%，0056持股長榮4.85%，最後是00912持股4.76%。

分析師:航運族群是景氣循環股 今年恐面臨業績衰退風險 也可能影響填息行情

目前這4檔ETF受益人共逾115萬人，0056逾89萬人，00919逾2.1萬人，00900逾23.3萬人，00912逾5千人，都可間接享受到長榮配息。

但分析師提醒，市場資金為避險，多搶進高殖利率股，尤其是低接買盤很多，但航運族群是景氣循環股，今年運價下跌壓力大，恐面臨業績衰退風險，也可能影響填息行情，能填息才是真的賺到除息行情。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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