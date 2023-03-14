不甩雜音 綠能、AI基金受寵

在大陸經濟解封，及市場期待大陸經濟會議有望祭出提振經濟政策的帶動下，儘管短線上或受部分雜音干擾，但大體上還是呈現類股輪動、支撐盤勢向上的格局。根據理柏資訊，近一月環球股票中表現最佳者清一色為主題式基金，包括綠能、永續與AI人工智慧等主題。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，地緣政治風險推動全球及歐盟能源轉型政策態度更為積極。全球政府力拼2050年淨零排放，目標將持續加速帶動綠能產業投資趨勢不變。其中減碳排相關技術及設備，如碳捕捉，氫能源，替代能源，工業電氣化設備，低碳燃料，充電設備，智能電網等領域投資，未來每年投資金額預估將達3兆美元。

基礎建設及水資源相關領域投資部分，全球政府預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基礎建設領域未來每年全球投資金額預估將達3兆美元。

洪華珍建議，中長期布局受惠景氣復甦及綠色政策等結構性成長的次產業，聚焦潔淨能源、高效儲能、永續性能源消費、廢棄物處理、永續包裝、永續環境、水質改善、水循環效率系統及水資源供給等九大投資議題為主。

安聯環球投資研究指出，如果觀察全球主要經濟活動指標，仍呈現相對疲軟，但歐元區連續第三個月改善和印度在這方面是明顯例外。儘管風險猶存，強勁勞動市場正支撐美國經濟，如美國失業率已降至53年來的新低點。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯認為，今年最火熱的話題AI，太空產業也沒有錯過，日本官方與學術界正在合作打造月球表面AI機器人探索系統，希望能在2050年登月探索，AI探測系統透過自動駕駛，能分析探測系統所通過的地形資料、地面資源等，及配置極地節電系統，也能拉長探測活動時間等。