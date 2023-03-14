基建投資降溫 低接買點到

近期美公債殖利率走揚，美股向上遭逢阻力，先前表現亮眼的基礎建設產業也面臨賣壓。法人表示，基礎建設產業去年第四季漲勢領先，以致近兩個月資金調節壓力大，但短線修正滿足點或已浮現，輔以獲利前景向好的基本面，預料市場籌碼沉澱後，有望再啟年初反彈攻勢。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐編製的「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，3月最新數值回落至36分，較前月大幅回落至16分，主要是資金連續兩月流出基建產業、技術指標轉弱等因素影響。值得注意的是，基建產業的獲利預估仍在進一步上調中，且調升幅度更勝於前月，顯示產業基本面依舊堅挺。

陳世杰認為，每逢基建投資溫度計數值下探至40分以下的中性偏空格局時，相當適合逢低加碼。依據歷史經驗，自2015年迄今，當溫度數值從中性的40分至60分區間，下降到中性偏空的20分至40分，之後3個月至12個月，MSCI全球基礎建設指數平均呈現漲升趨勢，一年期平均漲幅更達雙位數，顯示只要基建產業的基本面未明顯出現反轉，股價修正期反而提供較好的入市機會，有望迎來有「基」之彈。

基建投資熱度目前來到相對低點位置，代表往下空間與風險逐漸壓縮，從企業獲利來看，產業基本面依舊正向，加上全球追求經濟升級，開始進入大基建時代，長期商機可期，預料在市場籌碼消化且穩定後，後續再啟反彈行情機率不低，因此對長線投資人來說，現階段的震盪環境，反而帶來不錯佈局時機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理團隊分析，疫情過後不少主題驅動基礎建設發展，「脫碳」便是其一。2050年淨零排放目標，公共政策對基建產業的支持將顯著成長，有望為基建股後市帶來數十年的投資順風。在電力產業資本支出跳躍式成長激勵下，再生能源公司，已部署再生能源、淘汰排放碳氫化合物的發電設備、強化電力聯網設施、朝氫等乾淨燃料使用的全球公用事業公司，以及加速進行能源轉型的能源基礎建設公司，將是脫碳主題下的優先受惠標的。