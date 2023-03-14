4檔高濃度半導體ETF 長線High

據華爾街投行最新看法，AI產業供應鏈在Chat GPT風潮推動下，將迎來人工智慧的iPhone時刻，受惠最大的族群首推半導體，尤其晶圓代工和特殊應用晶片（ASIC）的台積電、創意、世芯-KY、智原等，有機會成為長線AI大贏家，涵蓋四檔AI贏家股的「高濃度」半導體ETF，將吸引資金追捧，長線股價表現可期。

新光投信量化投資團隊表示，Chat GPT推進全球AI新創產業進入2.0新時代，由於基礎模型讓AI開發門檻降低，預料未來將有大量的新型AI模型推出，推動半導體需求大幅成長。近期外資圈開始鎖定台灣半導體產業，地毯式研究針對AI能力優化，扮演關鍵角色半導體企業，包括台積電提供IC設計服務，生產ASIC的世芯-KY，創意、智原等，有望成為半導體供應鏈中，未來前景最被看好的「AI明星股」。

但台股AI明星股的股價大多500元甚至千元，小資族想賺AI長線趨勢財，建議可透過國內半導體ETF直接入手，透過整張布局或採零股，以定期定額方式中長期持有，等於用小小不到一杯咖啡錢，讓財富參與全球AI一起大成長。

富邦投信認為，台股半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，大多公司仍將對終端需求有較保守展望，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。布局以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等為主。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，當終端需求回升時，將帶動企業下半年營收逐步改善，加上地緣政治不利因素淡化，半導體企業盈利預測下修風險應可適當控制，現在族群估值相對大盤仍偏低，台股走勢續處波動整理階段，建議修正時分批逢低進場，迎接景氣復甦帶來的曙光。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊強調，加強聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用，這些均需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，若再搭配客戶需求增長，可望推升再生晶圓產業調整報價，並刺激走勢向上發展。