生技醫療 成絕佳資金避風港

美國聯準會（Fed）今年初仍維持鷹派升息談話，讓美國經濟走緩疑慮升高。投信法人指出，歷史經驗來看，1980年以來六次衰退期間，醫療產業盈餘變動仍能維持正成長，抗震能力強，據統計，全球醫療股20年來平均每個季度都是正報酬，上漲機率都超過5成，在市場大幅震盪下，為絕佳資金避風港，可優先布局。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，醫療與藥品等價格漲幅長期高於整體通膨，奠基於醫療保健產業的剛性需求，長線具成長動能。醫療產業不但是全體共同基金超額配置最多，也是去年第三季以來加碼最多產業，超額配置達2.7％，為2014年以來最高。近一個月來看，醫療與生技ETF資金流入居前，細分醫療子產業來看，市場長期超配健保公司，今年則加買生技，反應市場資金追求穩定與防禦的需求。

駿利亨德森環球生命科技基金經理人Andy Acker認為，無論是做為降低資產波動風險或是追求長期成長潛力，醫療保健類股都是極具吸引力的資產。帶動醫療保健持續成長的關鍵包括藥物創新加速、中產階級人口增加以及人口高齡化。隨著科學產能大幅進步，各項新型藥物與療法推出，暢銷藥的銷售量更是巨幅提升，從2000年至2021年的銷售金額增加70倍至4,120億美元。

保德信海外醫療產業團隊顧問主管Raj Shant分析，過去幾年FDA著重在新冠肺炎相關的疫苗及藥物上，影響其他藥物的審核，隨著疫情趨緩後，未來對於其他新藥的審核速度將加快，產業將有快速發展，不受景氣循環影響。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐強調，市場對醫療產業的聚焦，已由疫苗及治療藥物轉回更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕說，上半年將有20場左右的醫療學術研討會召開，相關研發成果與商機題材的釋出亦有助吸引市場目光，題材面上不虞匱乏，相關類股表現值得留意。