低碳高息ETF交投熱 提前卡位

台股近期受國際市場利空事件影響，表現震盪，但台股ETF交投熱度不減，從成交量來看，47檔台股ETF近五個交易日成交均量上萬張的有八檔，除了兩檔是反1ETF，其餘六檔都是低碳高息ETF，低碳龍頭ETF不但受投資人青睞，也是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，在目前市場震盪下，建議切入價值策略、永續等題材，做更全面多元的配置。目前半導體產業庫存調整已至末期，相關個股評價已自底部逐漸回升，在外資逐漸回流，資金簇擁下，具備投資價值，可挑選半導體題材基金。加入ESG環境友善指標、高股息條件篩選，提前布局後續行情。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，短線財報及升息變數干擾下，大盤震盪幅度加大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上，且有高度成長的標的，目前市場殖利率均值約在4.7％，高股息相關可以台積電供應鏈、傳產、遊戲等為持股產業主軸。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧建議，可採定期定額降低整體投資組合的波動度，布局產業仍以具政策加持、長線趨勢題材為主，像是半導體、伺服器、AI、綠能及電動車等。