美股Q1築底買點浮現

美國聯準會先前偏鷹升息言論，市場預期3月升息幅度可能增加，美國矽谷銀行倒閉增加流動性風險，去年第四季以來出現反彈的美股，再度呈現震盪走勢，法人認為，美國經濟將呈現U型反轉，軟著陸機率大增，第一季美股一但出現築底跡象，定期定額的進場時機點也將開始浮現。

先機北美股票基金產品經理廖伯修表示，去年當聯準會開始升息時，核心通貨膨脹率為6％，遠高於目標，此後聯準會已將政策利率上調450個基點。儘管商品和能源價格有所回落，但核心通膨仍略有上升。這使得中央銀行很難退後一步並接受通貨膨脹。從近期的採購經理人指數和消費者信心數據來看，也顯示出復甦。看起來正在走向軟著陸，並且有可能暫停加息。

雖然近期美股受到聯準會可能再次加大升息力道影響而下跌，但廖伯修強調，若美股上半年如預期呈現下滑走勢，則可以留意恐慌指數（VIX）的變化，根據歷史經驗，一旦VIX指數升破40時買入美股，短中長期的正報酬則大大提升，建議先採取定期定額的策略，逢低再加碼。

VIX通常被視為美股落底的指標，以2020年新冠疫情期間為例，在2020年2月時，VIX升破40，在3月時上升達到65的高峰，而標普500指數則是在2020年3月跌至過去兩年的低點，然後，隨著VIX的逐步下降，標普500指數則隨之上升。

柏瑞投資全球產業研究主管Robert Hinchliffe指出，今年市場與去年一樣具有很多不確定性，但整體來說，股價具有吸引力，許多企業中長期表現看好，目前許多資金是追逐長期趨勢，像是「減碳」趨勢，不看區域也不看產業，應關注企業生命週期各階段的成熟度與周期性來分類，一般來說，企業生命周期有幾大周期，即優異成長型、穩定高成長型、周期高成長型、成熟型。