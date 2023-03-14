美股遭襲擊 優質股有機可趁

本月先有美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會的鷹式升息發言，接著又發生矽谷銀行等銀行破產接管等問題，嚴重衝擊美國股市，法人表示，美股近期確實面臨較大逆風，但仍有個股具有投資優勢，在市場波動之際，選擇優質股比預測美股後市來得重要。

聯博集團美國成長投資策略投資長Frank Caruso來台訪問時指出，在企業盈餘成長放緩，更要看各企業的基本面，目前更需要靠選股，投資高獲利能力與具有強勁再投資能力的成長型股才能有造長期好績效，全球獲利成長股高度集中在美國，因為在全球市值超過150億美元企業、有現金流報酬率和五年資產成長率中位數有54％都在美國。

Frank Caruso指出，在同一統計期間，S&P500夏普值遠高於MSCI歐洲、MSCI中國及MSCI新興市場。因此，在市場波動之際資美股應選擇營運具韌性的成長股。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，鮑爾鷹派談話後，最終利率可能比之前的預期更高，且可能須加速升息，部分聯準會官員亦發表相關言論，使得美債利率走升至前高，並壓抑美國成長與科技股等反彈格局。考量美股市場超漲超跌習性，過度期待後的失望性賣壓出籠反而是買點。

預期下半年景氣相對較佳，且基期利多、策略調整見效及去庫存結束有望帶動獲利上修，若通膨下滑較快，消費動能回溫與資本支出加速，可推動美股企業第四季至2024年展望優於預期，建議利用美股第一季的回檔震盪，分批布局或定期定額作長線投資。

題材方面，蘇聖峰看好三大領域，一是電池、自駕與零組件等電動車題材、二是替代能源產業，三是永續農場部分，農機需求穩健，農場議價力與精準農業等長線成長性佳產業。

聯博集團美國成長投資策略共同投資長John Fogarty，看好相對看好營運模式相對不仰賴景氣週期的產業，如需求持續增加的軟體題材、有剛性需求的醫療保健以及具長期成長性題材的線上支付、電子商務、數位娛樂及尖端醫療設備等企業，這些都可能在景氣趨緩中脫穎而出。