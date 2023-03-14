交投人氣旺！00923上市後規模達53.8億

台股近期受國際市場利空事件影響表現震盪，惟台股ETF交投熱度不減，其中，新上市的群益台灣ESG低碳50 ETF（00923）上市規模48.2億元，短短三天規模日日增逾億，目前已衝破50億大關，來到53.8億元。

就成交量觀察，群益台灣精選高息ETF上市首日爆出逾5萬張成交量，將近四日均量拉升至3萬張，為47檔台股ETF排名中的第四大，顯示出低碳龍頭ETF受投資人青睞，交投人氣暢旺。

法人分析，群益台灣精選高息ETF主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，也同時考量ESG評鑑、獲利性及企業市值。

其篩選機制為精選台灣永續評級等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE＞0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標 最高20％的企業，最終按市值挑選前50大。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，台股近期雖受美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件影響表現衝擊，儘管由於台灣相關曝險部位相當低，實質影響並不會太大，但短期間仍將打壓市場風險偏好情緒。

ETF具備多項良好機制，如分散以及汰弱換強，以台股而言，台股ETF波動度更是相對個股與大盤來的低，為存股族投資人長期穩健投資的好選擇，其中，建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動。

若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現將更可期，投資人可逢低分批布局。