特別股搶鏡 今年來漲近7％

特別股在歷經去年修正後，今年受到市場風險情緒改善，迎來較明顯反彈。法人指出，儘管強勁的經濟數據澆熄市場對聯準會將轉鴿的預期，稍微壓抑風險性資產表現，但今年以來特別股指數仍累計上漲近7％，相較其他主要信用收益資產優異，連帶特別股基金表現全數上漲。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，美國穩健經濟數據及滑落緩慢的通膨，令市場重燃對聯準會緊縮政策的擔憂，分析師上調升息終點預期至5.25％至5.5％，強勁的勞動市場，也使今年聯準會降息機率更低，由於通膨仍處相對高位，預期聯準會將採取利率政策緩降的謹慎態度，且地緣政治風險亦可能左右市場情緒。

所幸從產業面來看，以特別股主要發行產業-美國銀行業來看，財報大致符合預期，利潤率持續擴大，許多銀行管理階層根據對聯準會利率政策的看法，預估今年淨利息收入及貸款將持續正增長，營運可望維持穩健，故在預期聯準會升息終將見頂下，仍有利於今年特別股表現，表現仍值得留意。

邱郁茹認為，近期主要特別股ETF資金流向，散戶外流幅度明顯縮減，且已有見到小額流入，顯示緊縮政策有望在今年結束的預期，有助修復市場信心。從收益角度來看，特別股的殖利率僅次於非投資級債，對訴求穩健收益配置的資金，仍相當具吸引力，預期隨著未來利率政策有望轉向、景氣能見度增強，散戶資金回流有望推升特別股表現。次產業以體質較佳的金融及公用事業發行的特別股相對看好。

新光投信海外投資團隊分析，今年特別股市場有機會出現息利雙收、一魚兩吃的投資好光景，包括去年不少績優特別股價格跌深，今年股價成長機會大，同時特別股殖利率來到5.78％附近，再度重拾市場追求穩定收益族群的關愛，成為今年固定收益市場中，深具股價資本利得，與股息穩定收益。