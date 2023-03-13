生醫基金三潛力 法人力挺

今年海外股市科技成長股領漲，去年的防禦股、價值股，如生技、醫療產業表現略為落後，不過即使生醫基金今年來表現差強人意，後續有三大利多，讓法人持續看好生醫中長線。

富達投信表示，儘管疫情已逐漸淡化，預估健康護理柔是長期投資趨勢，加上老化海嘯席捲全球，將持續為健康醫療帶來龐大商機。其次疾病不斷進化，慢性病、遺傳疾病、活得健康越加難以控制，預估未來醫療成本倍增，人口老化醫療成本及費用成長高於通膨，預估醫藥產業營收成長大幅增加。其三是疫情促使人們加速思考醫療創新必要性，亦提升醫療產業成長性。因此過去無論金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、疫情期間，類股表現相對較佳、較具防禦性。

第一金全球Fitness健康瘦身基金及全球AI精準醫療基金兩檔基金經理人常李奕翰即指出，雖然醫療保健等屬於防禦標的，但若再搭配運動精品等消費性類股以及AI精準醫療等具有未來式醫療、診斷技術等，即可以扭轉「防禦」表現。

精準醫療相關企業，近期部份公司發佈優於預期的財報，加上新藥解盲結果正向，市場評價恢復到正常水準，有助趨動股價表現。大型藥廠、醫材公司目前維持較高的現金水位，對於產品線拓展將有正面助益。今年也有多家生醫產業進行併購交易，相關產業資金動能與併購活動相當活躍，也有助於產業長線發展。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，長線來看，疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情，還有高齡照護、預防醫療等需求攀升。