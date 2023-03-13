懶人投資升級 追高殺低有解

「懶人投資」功能升級，克服追高殺低有解，基金平台除了將母子基金投資策略再提升之外，更祭出終身0元手續費。今年市場環境有不少變數，對投資人而言操作難度增加，以基金投資而言，標的選擇至關重要，但想克服人性追高殺低的弱點，要更懂得運用投資機制應對多變市場。

觀察各家投信投顧、基金平台與銀行業者，都有推出以紀律投資為主要訴求的交易機制，但現行以台灣第一家線上基金超市「中租基金平台」所推出的「定期（不）定額」功能最為完善。中租基金平台表示，該基金平台注重理財服務優化體驗，目前提供「智能理財WISEGO」、「中租母子鎖利GO」及「家族式會員權益制度」等功能服務，其中「定期不定額─聰明扣」新功能有四大亮點特色。

一是扣款日從1日至31日任選：可彈性依照自己的現金流狀況設定扣款日期，例如發薪日的隔天進行申購扣款，養成強迫理財的習慣，亦可在市場行情明顯轉強時，設定連續扣款日以加速累積投資部位。二是可設定四個加減碼條件：可自訂不同報酬率對應的加減碼金額，並由系統監測報酬率動態，自動判斷扣款金額，能有效克服人性追高殺低弱點。

三為手續費優惠終身適用：不論扣款日、申購金額如何異動變更，只要未終止該「定期不定額」契約，手續費優惠將永久保留。四為彈性切換成基礎版定期定額：「定期不定額」加減碼條件為選填設定，若不想依據報酬率而自動加減碼，只需將啟用選項關閉，即為固定扣款金額的基礎版「定期定額」功能。

中租投顧指出，為歡慶新功能上線，目前該基金平台更祭出今年全年超殺優惠「人定勝天」定期不定額終身0手續費活動，不限基金、不限交易次數，期幫助投資人運用紀律投資原則，將波動轉化為收益機會。

中租基金平台總經理蘇皓毅強調，新上線的「定期不定額」每月最低只要3,000元，即可開始建立投資部位，非常適合資金有限的小額投資人。中租基金平台將持續致力於金融創新功能的開發，該基金平台不僅是一個方便理財的線上基金超市，期能提供投資人創新的投資解決方案，徹底解決投資操作痛點。