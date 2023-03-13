越南金融監管鬆綁 越股有戲

越南發布8號公司債新法，監管鬆綁，為企業爭取兩年時間，允許債券發行人與債權人協商修改條款或支付方式，同時暫停信評、投資人資格限制等規定。投信業者指出，新法將有助緩解地產商資金壓力，大幅降低地產債違約風險，預期對市場的干擾也將告一段落，政策利多可望激勵越南股市表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據當地券商機構分析，越股1,000點心理關卡具強勁支撐，越南央行2月以來透過買回越南盾穩定匯率，近期匯率走勢持穩波動收窄。且最新製造業PMI指數回升至50的分水嶺以上，鋼鐵、水泥、紡織及電子產品出口呈現好轉，顯示越南正參與大陸重新開放及製造業復甦商機。新法頒布後有助解決地產商緩解資金償還壓力，其政府積極推動經濟發展，加上經濟數據傳捷報，可望激勵越股反彈力道。

日盛團隊認為，預估今年赴越南旅遊的人數可望較疫情前成長50％，估計將貢獻越南GDP增長超過2％。且越南政府債務占GDP比重約40％，低於全球多數國家，在財政政策推動上更游刃有餘。相較2017至2022年基礎建設支出為350兆至580兆越南盾，今年目標成長至700兆越南盾（約300億美元），可看出官方欲加大基礎建設帶動經濟的意圖，建議透過定時定額投資越南股票型基金，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。

群益東協成長基金經理人高浩偉分析，近期可觀察到越南的短期利率有明顯回落，顯示金融市場流動性轉佳，短期可持續受惠政府針對房地產及金融的政策調整紅利，中長期則回歸反應基本面。越南經濟仍處於高速發展階段，根據世界銀行最新預估，今年GDP成長率將超過6％，為東協當中成長最快速的國家，強勁的經濟基本面可說為股市多頭的利基點，後市表現仍值得留意。

但高浩偉提醒，單一國家投資波動難免較高，若投資人既想布局越南市場，又想平衡投資組合波動，不妨透過東協股票基金來參與，掌握投資機會。