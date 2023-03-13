金融次順位債 後市有看頭

美國2月經濟數據凸顯通膨壓力，使得市場再度擔憂聯準會延續積極升息政策，壓抑債市表現。法人表示，貨幣政策抑制通膨效果將逐漸浮現，中期利率風險將趨緩，市場關注經濟前景，在避險需求下，穩健配置的資金也會回流品質較佳的投資級債，其中金融次順位債產業基本面穩健，殖利率水準又較一般投資級債高，有望吸引資金目光，後市表現值得留意。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，一旦聯準會升息循環結束，公債殖利率可望下修，債券市場具備表現契機。從信用體質來看，A等級公司的利潤率繼續走升至歷史高位，BBB等級公司的利潤率穩定，適度淨槓桿率維持平穩，整體企業的信用體質保持穩健。從收益角度而言，經歷公債利率大幅上調後的投資級債，其投資收益率來到具吸引力的水準，可望吸引資金青睞。

徐建華認為，在投資級債中，可進一步選取金融次順位債作為配置的首選，現階段金融次順位債殖利率近6.6％，高於一般投資級債的5.17％，同時期存續期間明顯較短，代表利率敏感度較低，即使短期利率仍有走升可能，金融次順位債也可望展現較佳的波動抵禦能力。

國泰A級金融債ETF基金經理人鍾郁婕分析，今年投資重點在於股債雙存，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，根據歷史經驗，當殖利率曲線倒掛後，高評級債券表現更為優異。就過去經驗來看，殖利率倒掛後進場，持有3個月、6個月、9個月、1年，投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債及標普500指數，也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機。

也因此吸引「存債族」進場布局A評級金融債ETF，因其發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健，在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，A級金融債ETF可為投資組合增添進可攻、退可守的優勢。