東協基本面穩健 股市有撐

去年至今全球股市震盪劇烈，但東協股市相對抗跌。投信法人表示，今年通膨壓力舒緩，主要國家貨幣緊縮政策應不若去年積極，金融市場承受壓力趨緩，但全球景氣仍面臨逆風挑戰，投資布局建議可關注經濟成長相對穩健區域，東協經濟數據相對穩健，且今年經濟成長率在亞太地區居前段班，健康的基本面可望支持股市，有利透過東協相關基金適度布局參與。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，從經濟基本面來看，今年2月製造業PMI，東協多數國家仍位居榮枯線之上。

根據市場預估，今年包括菲律賓、印尼、越南、馬來西亞的經濟成長率可望在4％以上，明年又預估比今年更強勁，整體經濟環境可望維持穩健態勢。通膨方面，隨通膨下降趨勢確立，東協各國央行的升息周期也逐漸進入尾聲，根據大摩預估，東協主要國家央行可望自第二季開始暫停升息，貨幣政策轉向有利股市後續表現。

高浩偉認為，從企業獲利角度觀察，今年東協多數國家企業EPS成長率仍預估高達雙位數，在亞太地區中排名前段班，包括新加坡、泰國、印度、菲律賓今年的EPS增速可望在15％以上，企業獲利維持高增速的支持下，也可望是促使東協股市進一步走強的關鍵利多。整體來看，在經濟面、獲利面以及政策面上皆屬正向之下，仍持續看好東協股市表現，產業方面，包括消費、通訊服務、金融等可持續留意。

復華東協世紀基金經理人蔡佩珊分析，東協市場已逐步擺脫疫情陰霾，內需、服務性消費產業等經濟活動已顯著復甦，激勵東協企業獲利重回成長軌道，再加上美國通膨見頂回落，使聯準會放緩升息步調，提高資金持續回流新興市場股匯市意願，使東協市場受惠。投資布局上，建議以銀行、觀光、消費等經濟重啟之受惠股為主，搭配布局受惠大陸經濟活動逐步重啟的相關產業題材。