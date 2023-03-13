陸經濟成長強勁 長線釣大魚

大陸解封復甦商機持續湧現，陸股漲勢可期。投信法人認為，大陸經濟重啟後，將對成長產生強勁驅動力，投資人可透過大陸基金，掌握長線回升趨勢。

景順中國基金經理人Mike Shiao表示，以大陸航班量為例，統計已返回新冠疫情前水準的9成，且今年大陸春運適逢疫情鬆綁，也看到消費力大爆發，包括電影票房、飯店、旅遊景點預訂也都有顯著成長。

Mike Shiao指出，大陸家庭過去疫情三年來累積大量超額儲蓄，預估達人民幣6.55兆元，約占名目GDP的5.4％，在壓抑支出的釋放初期，可望帶動今年消費強勁復甦。因此摩根史丹利看好大陸全面解封、經濟重啟後的表現，在1月10日調高大陸今年GDP成長率至5.7％。大陸內需強勁，也是世界第二大經濟體，投資機會廣泛多元，加上經濟重啟的步伐遠較預期快，極具投資吸引力，投資人可分批布局，掌握解封後低基期與經濟活動回歸正常的契機。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟認為，大陸自去年12月起對疫情放鬆控管至今，從諸多消費數據觀察，經濟已踏上復甦道路，包括PMI服務業指數迅速跳升至55，更創去年9月以來新高，且連二個月處於擴張區間。

林庭樟說，大陸市場以滬深300指數為代表，目前12個月本益比約落在11倍左右，仍是亞太地區最低評價市場之一。企業獲利角度來看，今年第一季季報獲利預估年增11％；預期今年滬深300指數獲利增長可達20％，明年獲利增長14％，市場持續看好大陸疫後經濟遞延逐漸回歸常態，刺激重拾經濟發展，股市也將跟進或領先上漲契機。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，A股市場估值修復已持續三個月左右，但仍處歷史中低位，今年大陸消費正常化可望帶動經濟復甦，投資者對經濟信心正逐步改善，加上近期高頻數據顯示，經濟復甦進行中，市場有望重拾升勢。

基本面來看，市場預估上半年A股企業利潤拐點確定，下半年持續向上，其中非金融業增速較快，疊加海外資金仍將長期淨流入A股市場，皆有助股市重拾成長動能。