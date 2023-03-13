避險升溫 投資級債強吸金

美國最新就業數據及近期金融股波動，提高市場避險情緒，資金流向債券避險。據最新統計，過去一周包括投資級債與非投資級債皆迎來資金淨流入，其中非投資級債動能較前周明顯改善，新興市場債雖呈淨流出，但幅度也有所改善。

安聯投信表示，聯準會包括主席在內等多名官員，過去一周持續表示會根據就業與通膨狀況執行升息政策，但非農數據於預期，市場對升息的預期升溫、資金流向公債，美國十年期公債殖利率上周走低25個基點收於3.743％。隨著公債殖利率出現回落，包括政府公債與投資級債等避險性質較強債券多走揚，風險性債券的全球及歐美非投資級債、可轉債等大多收黑。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，隨主要央行開始評估與思考連續升息對經濟的影響，後續升息空間有限、利率風險應會降低，加上債券可提供之殖利率明顯拉高後，投資價值增加，接下來可視市場信心與評價動態調整持債水位。

儘管近期優於預期的就業與通膨數據帶動市場上調升息幅度預期，預期幅度與速度將低於去年，不過在通膨明顯回落前，聯準會在今年貿然降息機率不高，故以中性看待存續期。面對波動未除，建議採多元信用債追求較佳收益，並避免信評較低族群、聚焦優質評級券種。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克建議，精選獲利與現金流量具備韌性，且有管控成本能力的企業，及穩定配發股利與股利持續成長的企業。