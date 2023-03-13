波動加劇 資金轉進新興市場

美國最新經濟數據優於預期，推高聯準會升息預期，市場避險情緒加重，全球股市波動仍高、資金流向分歧。回顧過去一周全球股票基金資金流向，包括美國、拉丁美洲及歐非中東等地股市資金呈淨流出狀態，其餘如已開發歐洲、亞洲不含日本及全球新興市場等股市則迎來資金淨流入。

安聯投信表示，近期美國金融股的波動和市場對大陸兩會政策解讀較為保守等，也使避險情緒有所升溫。觀察全球主要股市，美股主要指數單周多走跌，其餘如道瓊歐洲600、MSCI新興市場等指數也多收黑；亞股除日股外多數收跌，其中又以陸港相關指數跌幅較為明顯。

聯準會2月如預期升息1碼，表示經濟仍有機會軟著陸，並首度承認通膨減緩，但尚未看到核心通膨的服務項目出現下滑跡象，抗通膨調性應會延續。期貨市場持續上調終端利率，考量勞動市場當前仍強勁、薪資動向仍待降溫，聯準會今年應仍會按兵不動。觀察對股市基本面的影響，預期高利率或將持續一段時間，接下來對企業經營、投資及家戶消費的影響將逐漸浮現。這波升息緊縮循環多數反應於評價上，但尚未完全反應於企業獲利前景中，後續獲利走向仍需觀察留意。

復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔認為，上周美股因矽谷銀行倒閉使銀行股重挫，拖累四大指數周線收黑，但隨美國聯邦存款保險公司緊急接管，加上聯準會也提供銀行額外的流動性，預估在政府出手救援後，爆發系統性風險的機率降低，將有利舒緩投資情緒，後續市場關注焦點將回歸本周將公布的CPI等經濟數據；建議以類股較均衡布局的美股ETF，掌握類股輪動機會。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮強調，矽谷銀行業務集中於新創科技公司，去年利率大幅彈升，增加科技公司營運困境及擠兌需求，加上資金重壓長期抵押貸款，且誤判升息節奏造成自身資金短缺，所幸目前主要銀行資本適足率高於金融危機前的水準。