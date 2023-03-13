00878被SVB風暴掃到？專家突破盲點

美國矽谷銀行倒閉遭接管，上周五引爆全球金融市場重挫，外資大賣台股208億元，金融股成為重災區，而人氣高股息ETF國泰永續高股息（00878）賣超逾3萬張，張數高於所有金融股。

此外，由於去年金融資產大跌，影響金融股今年配息，而00878成分股中，金融股佔比超過25%，因此，不少存股族也擔心，00878配息受金融股影響，不知道是否該繼續定期定額投入，或者考慮轉投資0056元大高股息。

理財達人艾蜜莉針對這個問題，在臉書發文表示，或許金融股真的會讓00878多少受到一些影響，不過ETF是一籃子股票，已經藉由持有不同產業、公司來充分的分散風險了。就算00878金融股居多，其實影響程度不會太大或是一直持續，這都是暫時的而已。

2檔成分股重點分布產業不同

艾蜜莉表示，ETF重要的還是本身的選股邏輯，如果金融股真的一直差強人意，不符合ETF的選股邏輯，最終還是會被汰換掉，所以主角並不是成分股，不用太擔心或是太在意金融股今年的股利表現。

事實上，同樣是高股息ETF，0056與00878成分股篩選規則並不相同。0056成分股是從台股市值前150大的個股，篩選未來一年的預測現金股利殖利率前50名個股，作為成分股。00878則是從MSCI台灣指數成分股中，選出ESG評級分數高，且過去3年平均年化殖利率前30檔個股作為成分股。

因此，如果金融股配息不佳只有今年，往後配息恢復水準，那麼對00878影響只是短期；但若連年如此，就會被「過去3年平均年化殖利率」這項門檻標準給汰除。

0056與00878由於選股標準正好錯開，0056預測未來殖利率、00878統計過去殖利率表現。不少存股族2檔都存，兼容並蓄。艾蜜莉也認同，2檔成分股重點分布的產業也不同，一起買可以讓風險更加分散。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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