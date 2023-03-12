REITs再挫 法人：升息尾聲免驚

因高利率、經濟衰退擔憂而出現放緩跡象，加上聯準會再釋出鷹派言論使REITs近月績效再被修正，法人表示，短線上REITs仍可能面臨壓力。長線來看，隨聯準會升息周期進入尾聲，抵押貸款利率可能在今年緩步下滑，有助改善REITs投資人信心。

根據晨星基金資料顯示，截至3月9日止，REITs近月績效全軍覆沒，近月績效跌幅從2％至8％不等，但拉長時間看，法人認為，可逢低分批布局，特別是設有配息機制，可自己創造現金流。

後市仍須關注受高利率影響部分公司營運成本上升的風險，從長期投資角度而言，除基本面狀況持續好轉外，REITs的評價上升空間也較值得市場期待。短期仍較看好防禦性較佳的住宅、醫療、自助倉儲等產業，同時受惠亞洲邊境開放的商業、酒店等也值得關注；持續看好趨勢成長性的產業，例如電商帶動的物流倉儲，以及大數據與AI帶動的數據中心和5G題材的電塔租賃。

復華全球資產證券化基金經理人蔡佩珊指出，先前因聯準會鷹派升息對REITs評價面的衝擊所致，未來可望隨美國通膨觸頂回落而改善，但在利率仍處近五年高位將使企業獲利增速放緩下，整體指數偏區間震盪，建議布局企業獲利增長能見度較佳的部分美國REITs、貨幣緊縮壓力較小的日本REITs，還留意升息步調可能放緩而使評價面止跌的澳洲及加拿大REITs。

富蘭克林證券投顧分析，從次產業來看，租屋需求仍持穩，有助繼續支撐住宅租金，而疫後經濟也有利於零售、酒店／渡假村等市場持續復甦，工業市場則持續受益於電商需求、供應鏈重整、製造業回流等趨勢，加上REITs屬穩健型資產，長線布局REITs對穩健型投資人而言是個不錯的選擇。

建議投資人可持續定期定額投資，除可達到資產分散之功效外，在低檔分批投資還可增加單位數，相當適合偏愛配息的投資人。