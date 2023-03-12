逆全球化 能源轉型基建崛起

俄烏戰爭、疫情紛擾，間接造成全球逆全球化發展，與促進各國政府對於能源轉型、食物、水資源，及電動交通工具的發展。隨著環境持續驟變，例如全球暖化、人口急增等因素，市場對基礎設施投資的需求日益增加。滙豐投信推出首檔基建基金，便是看準逆全球化、與能源轉型的商機。

滙豐投信表示，逆全球化與能源轉型是基礎建設背後兩大需求支柱，預計未來十年全球新能源投資將超過4.3兆美元，超過全球GDP的2.3％，各地政府都積極推動能源轉型、環保低碳等提升人民的生活質素，例如無人駕駛、電動汽車等方面。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷強調，根據巴黎氣候協議，全球主要國家需於2050年達到淨零碳排，因此再生能源的投資將持續成長。至2050年，再生能源預計將占全球能源67％，為全球主要使用能源。他說，基金投資綠色基建的原因主要源於全球三大趨勢，分別是氣候變遷、人口變化及城市化。在氣候變遷方面，全球正面對極端天氣的影響，要解決氣候問題就要盡量利用天然資源，例如風力、水力等，而天然資源亦需要基建配套。

劉柏廷指出，基建能源轉型充滿許多新的創意，舉例來說，隨著電動車的蓬勃發展，電動樁的基礎建設工程、及其衍生的購物商場，即是龐大的商機；而英國某家電網公司，甚至開始研究是否能將充電線圈直接埋入道路，而電動車則搭配無線充電迴圈裝置，如此一來，電動車即可在路上，邊開車、邊充電，而不用擔心找不到充電樁來充電的問題。所以，未來如果看到高速公路上有一條電動車專用車道，也無須太過驚訝。

滙豐投信強調，截至去年底MSCI能源指數波動度約近30％，相較之下，投資基礎建設產業的道瓊基礎建設指數波動風險（14.2％）相對較小。因此專業的投資團隊需要具備跨國資源全方位掌握投資的範圍和相關技術，才能協助投資人掌握基建投資的真正價值，藉由基建基金的投資既可參與這波能源轉型，達到淨零美好世界，也有機會追求長期資產成長契機。