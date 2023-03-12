指數區間整理 個股表現為主

美國聯準會（Fed）鷹派升息加深，根據Fedwatch預測，3月升息2碼機率升至63％，去年第四季財報及2月營收陸續公布，市場開始檢視基本面，台股大盤指數高檔震盪整理，投信建議投資人關注下半年產業基本面轉佳族群。

日盛上選基金研究團隊表示，台股指數在16,000點關卡前進入震盪區間整理，短線上個股輪動仍較快，台股後勢將以個股表現為主。根據利率期貨推估，美國聯邦基金利率與歐洲央行主要再融資利率，可望在第二季達到高點，屆時多頭驅動將來自於央行利率的底定，因此，投資策略上不妨視拉回為買點。

產業方面，日盛團隊指出，市場資金圍繞在Chat GPT概念股，包含半導體先進製程、矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈等均有機會。傳產則持續關注金融、生技、水泥、鋼鐵、汽車、重電、零售通路、食品等。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，由於技術面台股波段漲幅已大，加上Fed主席鮑爾日前發表談話，指未來恐加速升息，更令市場更擔憂，致美股先前重挫，同時美國10年債殖利率又逼近4％，美元指數也自低點有轉強跡象，台股加權指數要再上攻所面對的壓力大增。

就基本面來看，沈建宏分析，3月、4月科技產業訂單能見度仍低，半導體產業持續調整庫存，上半年半導體稼動率仍不理想。在全球總體方面，原物料價格高檔震盪，通膨雖受控制但仍未降溫，上半年Fed升息循環恐難如市場預期結束，因此預期3月台股開始面臨較大的獲利了結賣壓，預計4月面臨基本面檢視的風險將更高。

整體而言，預期3月台股將呈現高檔震盪格局，但鑑於下半年景氣逐季上揚，建議短線遇大回檔可逢低分批布局。類股操作上，看好七大族群，一是經濟解封受惠股；二是率先調整庫存結束，近期有短急單，評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC／繪圖卡／手機供應鏈等；三是低軌道衛星供應鏈；四是生技族群；五是ChatGPT帶動的AI相關受益族群；六是再生或替代能源供應鏈；七是鋼鐵族群。