股債多元配置 防禦收益兼顧

儘管美國通膨下降不如預期，但市場普遍認為，今年美國聯準會（Fed）升息將進入尾聲、並維持高利率一段時間，預計今年是「景氣弱、高膨降、升息止」的投資氛圍，法人持續看好固定收益資產，特別是投資級債，股票則鎖定強韌且可提供潛在增值機會的企業標的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示認為，今年可謂固定收益資產的投資契機，急速升息刺激殖利率攀高，投資級債與非投資級債殖利率各攀向6％與10％，美國兩年期與十年期公債殖利率也衝高；價格重跌後的進場甜蜜點浮現，提供投資人進場企業債市的大好機會。

現階段操作掌握重點，首先是彈性精準掌握市場脈動，保持資產配置最佳狀態；其次是分散配置採廣泛持有各類資產、產業，降低相關性與波動；其三是運用多元工具及策略，包含聚焦於高股利、股利成長等普通股，增持特別股、掩護性買權及各類債券等，追求穩定並且有持續性的最佳收益機會。

瀚亞股債入息組合基金經理人鄭夙希表示，美國1月經濟數據強勁、通膨略見加速，促使市場對經濟衰退的擔憂消退，轉而專注Fed將利率升至較高且維持較久的可能性。目前美國加大升息力道的機率較小，但也不宜對降息抱有期待，現階段介於經濟衰退和利率較高的階段，建議投資人透過股債平衡型或組合型基金，兼顧股票、債券的成長及收益機會，另增加彈性防禦力。

整體而言，鄭夙希預期，全球經濟增長表現較預期佳，美國短線成長動能可能不及1月強勁，將有助舒緩通膨擔憂，就投資人來說，建議透過平衡型基金介入，透過經理團隊的股債彈性配置，以債券收息、增加防禦，另掌握股票逢低加碼契機。