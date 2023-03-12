投信海外基金 印度最犀利

觀察近一個月投信發行海外基金績效表現，整體上以印度基金表現相對佳，因印度股市今年來為全球少數負報酬股市，近期連三紅指數站上6萬點大關，反彈趨勢已形成，不妨留意印度基金後市補漲行情布局印度基金。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度2月升息1碼至6.5％，從去年開始的升息週期到目前已升250個基本點，實質利率已是正數，隨著未來通膨逐步往下，央行升息循環應已近尾聲。相較於美歐需求放緩，從印度的製造業、服務業PMI仍處擴張且續揚，消費者對當前及未來經濟預期保持樂觀，通膨降溫利率風險預期同步下降，企業獲利預期持續增長，為近期的股市波動提供基本面支撐。

疫後遞延需求持續發酵，印度內需復甦保持強勁態勢，其中汽車銷售增速居亞洲之冠，火熱的內需亦有助為印度經濟增添動能。目前指數評價已修正至長期平均以下，利空平息後將有機會帶動指數止跌回升。看好金融、工業和IT服務類股，而低檔整理完的Fintech科技與化學、工業類股也可多留意。

印度股市今年以來高點拉回，但近期仍成功守住6萬點關卡。瀚亞投信表示，今年隨著新年度的政府預算案出台，加上近期傳出富士康斥資設立新廠，並預計和當地企業合資半導體公司等消息，激勵印度股市表現，也可望印度加速達成「中國替代」的趨勢。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，今年起將是印度的黃金十年，坐擁人口紅利、經濟成長全球之冠、基礎建設發展及財政改革、經濟轉型等多元題材，符合成長股市首選。尤其升息趨緩有助於新興市場反轉，全球新興市場復甦可望由印度領頭，近期穆迪也預估印度經濟成長率將超過6％，加上財政基本面好轉、資金行情延續，行情紅利看漲。