消費者信心冷 美股布局良機

雖然2月美國密西根大學消費者信心指數創一年來新高，但僅是由谷底爬升，仍在近20年相對低檔，顯示消費者信心指數仍低迷，根據歷史經驗，自1975年至2020年美國密西根大學消費者信心指數歷經八次低點，若趁信心低迷進場布局美股，持有一年後，多則報酬率達43％，少則也有14％的水準，平均漲幅可達兩成以上，投信法人建議利用第一季逢低布局美股。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美國2月聯準會會議紀錄顯示，2025年前難見通膨回落至2％目標區間內，多位官員認為貨幣政策限制性仍不足以抑制通膨，並擔憂通膨預期失控、金融環境寬鬆；且相較於經濟衰退，更擔憂通膨風險。美國通膨降溫速度放緩，及Fed官員擔憂通膨過高過久及勞動成本續增的鷹派談話，使CME利率期貨隱含聯準會3月、5月及6月各將升息1碼至約5.25％至5.5％區間，年內降息預期持續消退。

在持續受升息變數干擾下，美股第一季以震盪格局為主，但下半年隨著企業獲利成長加速，可望展開反彈行情，建議逢低分批布局或定期定額長期持有美股。

整體而言，Fed立場及本季需求變化為美股走勢關注焦點，財報季前的上漲對部分個股形成不如預期的賣壓，唯考量美股市場超漲超跌習性，過度期待後的失望性賣壓出籠反而是買點。操作上看好「破壞式創新」持續滲透到各產業，顯示已成必要手段，為資產配置必備。選股重點涵蓋有結構性成長機會的產業、新興技術與存在巨大可觸及市場的產業，因此看好電商、數位轉型、金融支付、半導體、自動化與精密機械等長線利基股。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔認為，從相關經濟經濟數據顯示，目前美國景氣仍處於調整階段，但短期衰退風險已降溫；從投資面觀察，根據過去經驗顯示，在相對低檔時期布局相關美國消費及大型股，因為擁有較佳的企業基本面及成長性度過景氣低迷階段，成為資金逢低布局首選，並有機會漲贏大盤。

建議可透過成長型商品，提前布局掌握未來景氣循環向上的投資契機。