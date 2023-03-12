多重資產基金 抗波動利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會聽證詞，指出必要可能加速升息、且推測利率高點可能高於預期，使美國2年期公債殖利率一舉升破5％大關，10年期公債殖利率則反應升息恐造成經濟衰退而收斂，殖利率倒掛已逾40年最大，風險情緒大受影響。投信業者認為，今年市場波動仍難避免，建議可將台灣多重資產基金納入投資組合之列。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，通膨與升息在今年上半年影響力有望逐漸降低，金融市場短期可能較為波動，但應無損中長期表現，市場投資信心應仍偏向正面，但4月、5月公布的企業獲利表現，可能帶來相當波動風險。

目前理財首重抗通膨及降波動商品，台灣多重資產基金以投資風險較低的台灣特別股及可轉債為主，在市場仍具波動時可提供足夠風險保護，且與市場具相當連動，在市場震盪上行時仍可參與獲利。

日盛投信指出，觀察可轉債近期表現， 2月股市雖較為震檔，但可轉債市場已擺脫1月觀望氣氛出現補漲，且在可轉債IPO上市活動逐漸展開下，看好未來表現，後續觀察重點可放在IPO新券表現。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，去年全球循著疫情影響末期、俄烏戰爭中期、升息縮表初期的三階段狀態往前發展，金融市場風險偏好下降，導致股、債齊跌。但今年全球通膨預期將自高點逐漸回落，伴隨著升息漸進尾聲，股債市可望築底反彈後浮現之投資契機。

建議投資者由避險模式切換頻道至布局模式，可利用多重資產的投資策略，一方面採取較低風險的高信評或低存續期間債券策略，另一方面參與循環性產業的復甦行情，雙向掌握股債反彈的機會。

可優先挑選全球組合型，由於組合型基金依規定至少包含五檔共同基金當成子基金來投資，這些基金包括股票型基金、債券型基金，平衡型基金等。組合型基金不只投資單一區域或資產類別，採多元題材，買一檔就等於同時申購好幾檔基金，可發揮降低波動度及分散風的效果，目前市場仍深受Fed升息步調的干擾，震盪幅度仍大，布局全球多元組合型基金最穩健。