國壽攜施羅德 推好機利策略

走過去年全球股市大震盪，今年通膨雖降溫但經濟衰退烏雲籠罩，投資人依然要做好抗震準備。施羅德全週期動態多元資產組合基金特別推出「好．機．利」投資策略，動態調整股債比重，搭配特有的風控機制，一檔基金囊括股債多種收益來源，並提供美元月配息級別，讓投資人輕鬆掌握現金流、資金靈活好運用。

這次國泰人壽與施羅德投信強強聯手，重磅推出「進可攻、退可守」的好基利投資型保險商品專案。

施羅德投信表示，今年市場波動仍會持續，預期未來市場反應完負面消息後，可望先債後股，陸續觸底。特別推薦「施羅德全週期動態多元資產組合基金」的「好．機．利」投資策略，可動態掌握今年最佳投資時機，主動為投資人趨吉避凶。這次國泰人壽與施羅德投信推出的好基利投資型保險商品專案，為中國信託銀行獨家銷售，可洽全台中國信託各分行。

針對「好．機．利」投資策略，所謂「好」是「好動態」，基金依照市況，動態調整股債等各類資產比重，並搭配獨家風控機制，有效管理下檔風險、洞悉趨勢；「機」是「追機會」，基金的風控機制運用獨特設計，偵測市場上檔，以適時回補參與行情，經理人還將尋找主題股票投資黃金時機，增添成長潛力；「利」是「更有利」，基金預計囊括股債多種收益來源，在後升息時代較高利率環境，為投資人廣納多元收益，並提供美元月配息級別，讓投資人有現金流的投資選擇。

施羅德投信強調，「好．機．利」理財方案具有三大優勢，第一是這檔基金是少見搭配風控機制的組合基金，以2008年金融海嘯時為例，風控機制迅速建議投資部位由100％降低至36％，施羅德的風控機制還經過特別設計，遇到上漲時減少波動率的計入，更能適時回補部位。例如2008年市場底部時，風控機制就建議投資部位回補到80％，市場回溫後再迅速加回到98％。

第二個優勢為納入主題思維，並採取動態調整，以有效掌握主題潛力。例如施羅德多元資產團隊自2021年初開始看好能源股前景，投資操作上持續靈活布局能源股資產，直到最近逢高獲利了結。以過去20年為例，加入主題股票的多元資產指數，在波動沒有明顯增加下，歷史報酬表現更佳。

第三個優勢就是多元資產組合基金相較於一般類全委帳戶更具靈活性，除台灣已核備的境內外基金、ETF外，基金還能運用衍生性商品，運用期貨或選擇權工具，迅速調整股債部位，正是適合掌握股債市場轉折機會的不二選擇。