AI議題火熱 相關基金可布局

儘管科技股的獲利及財報展望尚未轉趨樂觀，但這波由聊天機器人開發大戰引發的科技股漲勢可望持續，投信法人表示，AI概念股價可望持續高速發展，AI走出工廠、融入生活面運用，生成式AI應用遍地開花帶來企業新的變現模式，對於產業發展挹注長線動能。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，元宇宙應用及生成式AI的運用崛起，後端還包AI基礎建設，如建構資料中心為主的雲端運算、物聯網邊緣運算等布建需求的龐大商機，隨著ChatGPT這類AI應用遍地開花，高階運算晶片等運用，成為半導體市場強勁需求動能，強化AI運算、模擬等能力，才可能處理巨大資料、生產製造、媒體與影像內容、精準醫療等各領域重要工作。

百達投顧認為，ChatGPT或其他大型語言模型可能透過新的人工智慧應用方式創造價值，用於產品評論、娛樂、教育等多重用途上。隨著大型語言模型的使用和商業化，未來應該會增加對GPU供應商、雲端運算、儲存服務供應商的成長機會，過去積極投資於人工智慧與機器學習的Alphabet、Meta、微軟與Amazon應該會陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。

日盛高科技基金研究團隊分析，台灣科技股方面，ChatGPT話題不斷，帶動AI概念股近期十分活躍。隨著資料數據運算需求趨增，包括HPC、Datacenter與AI、存儲系統均依賴快速傳輸，有助提高高速傳輸介面IP的需求。設計服務廠商終端應用與AI、HPC連結度高，不僅避開PC手機並能受惠AI與HPC趨勢向上。

第一金全球AI機器人與自動化產業基金經理人張銀成強調，從ChatGPT等相關相關軟體的推出，看到AI的運用走出工廠、融入生活面，過往在機器人自動化發展的過程中，原本即是軟體技術進步速度快於硬體技術，且硬體技術的實驗與投入測試成本亦相對較高，不過，AI機器人語言與影像處理模型快速發展，也有助於機器人智能化的發展，從軟體的進步帶動硬體的加速發展與成功率提升等。