定期定額00878何時買?每月關鍵最低價曝

定期定額何時買？內行實測：每月最低價是這天

相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，一名網友發文表示，他想定期定額投資國泰永續高股息（00878），開始研究每月哪日下單最低價後發現，每個月的定期定額，應該要買在每月的第一個營業日。

原PO在PTT發文指出，他最近開始想定期定額投資00878，因為每年中間可領4次股息，為了決定每個月固定要在哪一天買進，特別研究了3年來每月每一天的股價，大概有以下結論。

第一點是，每個月第一個營業日出現當月最低價的機率最高，他列舉每月1~10日下單，買到當月最低價的機率是最高價的2倍；若是10~20日下單，買到當月最高價的機率則是最低價的10倍；20~31日下單，買到當月最低價的機率比最高價的機率高25%。

再來是，定期定額應該買在每個月的第一個營業日，可以有最高的機率買在當月最低價，以及最高價在月底的機率最高，原PO進一步指出，最高價出現在月中機率其次，月初機率最低。最後他則建議2月一定要買在第一天，因為越接近過年價格越高。

但有網友有不同看法，「這三年是大多頭，當然越前面的日子越容易買到低價」、「要這樣研究不如直接等股災，那一段時間狂買」、「我都選月底最後一個交易日，法人要結帳，通常可能出現相對低價」、「景氣亮藍燈開始買就好了」、「定期定額時間拉那麼長，那點價差不會差到哪」；也有人贊同「這統計是有意義的」。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

AI新革命 PCB有望倒吃甘蔗 6檔吸睛

航太、能源需求旺 這檔接單動能轉強

未來10年續耕耘IC載板 這檔PCB加分

金控法說聚焦股利 前2月獲利這2檔領先

16檔年報靚短線衝 2檔大咖買超逾萬張