貸款50萬跟風買00878? 這原因被狂勸退

台股ETF人氣王國泰永續高股息（00878）近來氣勢如虹，最新受益人數達93萬2218人，與元大高股息（0056）89萬2201人相較，差距逐漸拉大。有網友想砸50萬元買進，引發熱烈討論，多數都不建議借錢買，僅核貸利率低於2.5%才可考慮，若想一次單筆買進則要慎選時機，股災入場才有勝算，否則不如每月用閒錢定期定額慢慢存，也不失為好的投資策略。

00878首季配發0.27元股息，已於2月16日除息，且6天完成填息，由於其具有價格低、報酬率高且季配息的優點，甚受小資追捧。有網友在知名股市討論網站股市爆料同學會發文，詢問想貸款50萬投資00878，以利率5.21%、2年還完是否可行，絕大多數網友都搖頭，直喊「千萬別」。

有網友認為，除非可以向銀行談到2.5%以下的利率，否則不要拿來買股或存ETF，只會越存越窮，也有人說借款利息超過2.5%，基本上不用考慮，貸款利率太高、金額又太少沒必要。

甚至還有認真網友替他試算，支付利息總額為：50萬元 x 5.21% x 2年 = 5.21萬元，加上本金50萬元，2年內還款總額為55萬2100元，在不考慮交易費用下，投報率至少有10.42%才能回本。

不過，另一派網友認為，在確定能負擔本利攤還下，借錢投資也是方法之一，但提醒投資的時機點很重要，不妨等股災再投，畢竟屆時股價已經打了75折，反推殖率增加33%，低點時買進的股息較能蓋過貸款利息，反之在相對高點進場，只是賺股息、賠價差，反讓本金減少。

有人分析，跟銀行借錢沒什麼不好，但要做功課例如投資效益與借款利息等，重點是要做好風險管理，確認認賠時能否承擔面對？如果不行，就不要做。此外，若投入金額太少，代表可承受還款金額不高，因此不建議，不如用每月擠出小額資金定期定額買進，會是更好的投資策略。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

這檔高股息ETF連3季配息7％ 力壓00878

小資族50萬長抱00878領息 老手：會後悔

00878創3大驚奇 專家告訴你5原因選它