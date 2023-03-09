短線抗震 生醫基金錢景亮

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾釋出更鷹派的加快升息步伐，最終利率會比預期來得高，使得美國股市走跌。

法人表示，目前市場依然處於波動的走勢，在各類股中，生醫長線趨勢向上、短線抗震，可以留意標的。

升息多空訊息持續變動，使得市場忽多忽空，法人近期較推薦趨勢向上，且低波動的類股如生醫或基礎建設等標的。

駿利亨德森環球生命科技基金經理人Andy Acker以歷史數據說明，在股市在下跌波段，醫療保健類股明顯優於大盤。

他分析，自2000年以來共出現五波空頭走勢，MSCI世界健康照護指數平均跌幅還不到MSCI世界指數的一半（約47％），明顯可看出醫療保健產業具抗跌性。加上中產階級人口增加，以及人口高齡化等長期趨勢，各項新型藥物與創新療法推出，使得醫療保健股成為長線看好、短線抗震類股。

富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人劉翠玲指出，2023年以來醫療保健族群走勢不一，如生技與醫療器材族群受評價面驅動表現亮眼；過去受利率上揚而評價修正的中小類股，相對表現出色。至於防禦類之大型製藥商、醫療保險次領域，由於遭資金轉移而呈現修正。

即使如此，全球醫療保健之產業全年展望仍值得期待，另擁有臨床試驗解盲、藥證取得、新產品上市營收快速增長等利多因素，也將為長期表現提供支撐。

展望後市，安聯投信強調，隨口服新冠藥物問世，疫情受控及經濟重開後，經濟活動大幅提升，醫療服務亦將回到疫前水準，有利於醫療相關行業，並看好大型生技製藥類股，新藥開發時程明確、潛在產品具分散性以及個別醫療設備、服務類股；留意因疫苗題材漲多、新藥進度落後與財報、或是展望不佳等個股。另外，持續看好能見度高的癌症開發類股以及具轉機題材等個股。

百達投顧預期，後疫情時代隨著試驗重新回歸常軌，生技市場將更多的資源投入在臨床試驗及製藥發展上，預期將有更多針對腫瘤學、罕見藥物的療法將推出，加速生物科技的發展。預期臨床試驗、藥證批准等消息將成為2023年推動生物科技產業的重要推手。