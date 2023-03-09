REITs股利率逾4％ 具吸引力

美國聯準會（Fed）2022年以來加速升息，使得低利率時代受到關注的息收型資產REITs評價面承受巨大修正，即使目前還處於升息期，法人表示，由於REITs股利率已逾4％，評價具吸引力，逢低已可分批布局。

2022年美國整體REITs營運現金流即成長20～30％，預期2023年可隨通膨持續上調租金收益。法人指出，過去12個月REITs股利率表現不差，甚至超過3.8％，股利發放率也有70％的正常水準，隨著升息已近尾聲，在利率即將見高滑落的環境下，REITs的評價將獲穩健資金的青睞。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷分析，經濟情勢在2023年初顯露好轉跡象，由於不動產業者具訂價權優勢，加上住宅、工業、倉儲、資料中心和實驗室等領域的自然成長，預估2023年可達成5％左右的營收成長率，整體而言，房地產的企業營收相較多數股票仍更具韌性。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝認為，Fed官員措辭再度偏鷹，市場開始反轉向下，美股震盪加大，美債殖利率又開始向上至3.9％，美元轉強，風險性資產下跌，2月時因市場預期利率還會上調，以及多數產業展望偏保守，美國REITs跌幅4.9％，目前美國REITs整體NAV折價9％，股利率達3.9％，評價上已具吸引力，預期第一季股市震檔整理後，未來會逐季走揚。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵預期，現階段市場剛性需求仍強，低庫存可支撐整體住宅類型REITs的熱度，受惠電子商務增長帶來的需求，與物流和配送領域的轉型而趨於穩定，營收可望維持穩健增長，目前工業型REITs的空置率在REITs次產業中為最低。

特殊型REITs如電塔、通訊塔台同樣需求強勁，Data Center在企業持續升級雲端資料架構下，有助其保持韌性，訂價能力提升下有望在2023年透過租金重置來強化全年獲利，因此，美國REITs各次產業各擁利多。