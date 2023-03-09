ChatGPT熱 機器人科技基金沾光

ChatGPT在人工智慧（AI）、數位科技與機器人影響持續擴大，中美多家數位科技龍頭公司因推出相關應用而股價上漲，科技基金壓對寶漲很大。據晨星統計至2月底，百達機器人科技、摩根JPM美國科技基金近三個月漲近1成。

百達投顧指出，這類大型語言模型將顛覆當前大眾與AI共處的模式，對企業而言，投資數位科技與機器人領域將成為優先項目，其中流程自動化、半導體／半導體供應鏈、雲端服務與社群平台都是受惠族群。ChatGPT或其他大型語言模型可透過新的人工智慧應用方式創造價值，大型語言模型需要透過搜尋與運算，有利於半導體供應鏈、雲端服務生態系。

企業雲端服務公司Salesforce就受惠近期話題火熱的ChatGPT，市場認為該公司將人工智慧導入其雲端服務與數據平台，2023年以來截至3月6日股價上漲36％，是推升機器人科技基金表現走揚的主因。該公司預估2023年第一季財報收入優於市場預期，並提高其股票回購至200億美元。

瑞士百達資產管理機器人科技與數位科技基金資深產品經理Anjali Bastianpillai認為，過去積極投資於人工智慧與機器學習的Alphabet、Meta、微軟與Amazon陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。

安聯投信表示，許多企業擴大AI領域投資。調查顯示，超過6％企業認為AI人工智慧技術有助其在面對競爭時保持優勢地位，74％認為，當今環境中AI技術非常或相當重要，其中更有超過80％的預期對AI領域的投資，能夠於兩年內提供同等水準的回報。

近來生成式AI和ChatGPT展現AI人工智慧技術應用的新一個里程碑，愈來愈多軟體或服務內建AI來優化業務表現，同時許多企業將AI納入應用程序和系統之中，協助其快速的執行營運決策，達到提高效率和降低成本的目的，如雲端及資安相關應用領域。