00713連三季配息7％ 3/17除息

高股息ETF季配息水準再寫新高度，繼國泰永續高股息（00878）2月除息6.3％後，「最強黑馬」元大台灣高息低波（00713）也公布第一季每股將配息0.68元，換算年化殖利率衝7％，自去年9月改為季配息起，00713連續三季配息達7％力壓00878，市場關注度急速上升，3月16日為除息前最後買進日，將於3月17日除息。

根據證交所統計，00713定期定額交易戶數已連續六個月增加，平均月增21.2％，總戶數更從第19名攀升至第8名，期間超越電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF，反映季配高股息題材魅力。去年第三季、第四季分別配出7.3％、7.5％年化配息率，不少投資人已拿來跟00878比較，今年看能不能持續配出高息，結果3月除息金額不但比預期還要高，甚至再度「保7」。

若列出00713與00878歷年報酬率、配息率，可發現00713的表現甚至較好，包括2020年、2021年報酬率14.6％、31.8％，蟬聯高股息ETF績效冠軍，去年相較台股大盤下跌22％，也僅下跌7％，比00878還跟漲抗跌；配息率部分也勝出一截，連三季維持季配年化7％左右水準趨勢。

00713的追蹤指數，是為符合機構法人穩定現金流，及投資組合低波動需求所設計，編製邏輯完全採用法人的選股標準，最終篩選出具有高股息特色且營運穩定的公司。近期並同步榮獲知名國際基金評鑑機構晨星選為「2023 Morningstar晨星（台灣）最佳台灣股票基金獎」得主，以往此獎項多頒發給台股主動基金，歷年得獎名單不乏明星級基金，這次是以被動式ETF獲獎，突顯其指數選股邏輯與表現備受肯定，且是高股息ETF首次在眾多台股股票基金中脫穎而出奪得此大獎。

法人分析，高股息ETF能否配出高息的核心，在於是否選到高息成份股。00713能有效尋找出當前股價遭到低估、但公司財務基本面體質優且公司營運效率比現優秀的公司，以最新持股來看，預估現金股息率超過7％的成分股達16檔，未來非常有機會7％高息成為常態，低波動特性也有利存股。