買ETF比勞退自提報酬高3倍？勞動部回應

勞退自提話題引發討論，存股達人「純純存股」對自提直喊NO，表示若將錢放到指數型ETF，30年後兩者報酬率竟相差374%，直批自提退休金的報酬率「低到可笑」，勞保局急發3點說明，除指屬性及風險不同，新制勞退15年平均收益率8.87%、18年也有3.6%，長期績效尚屬穩健。

截至去年10月為止，新制勞退約有98.1萬人自提，占比從2021年的11.52%升至13.21%，且以29歲以下的年輕人成長28.52%最多，但顯示仍近87%勞工不願自提。

不過淨資產有800萬、今年目標領息20萬的34歲存股達人在IG「純純存股丨投資理財x 存股 x 被動收入」分享，雖然自提可以免扣所得稅，但報酬率低的很可笑，若勞保新制開辦就單筆投入到2022年底，18年的年化報酬率僅2.88%。

他並以每年提撥1萬元為例，自提30年後變成2萬3484元，但若投資每年7%的指數型ETF，30年後將成長到6萬0898元，兩者報酬率相差374%。

由於引發網友熱烈討論，勞動部勞動基金運用局8日晚間特別發布3點澄清，表示績效比較宜深究基金屬性及風險承擔不同，不建議直接比較，且新制勞退金15年平均收益率為8.87%、18年也有3.6%，長期績效應屬穩健。

運用局3點聲明如下。1.新制勞退平均收益率有3.6%：2005年迄2022年底平均收益率為3.6%，並非2.88％，而新制勞工退休金制度於2005年7月1月開辦初期，因尚無專責機構管理該基金，因此以存款方式存儲於金融機構，2008年酎進行多元投資。

2.15年平均收益率為8.87%：同以投資國內股票部位相較，勞退新制自營投資2008年迄2022年底，15年平均收益率為8.87%，優於國內ETF(含息) 同期間平均收益7.39%，長期績效穩健。

3.勞動基金多元投資，不宜直接與ETF相比：勞退基金及勞保基金係源自強制勞雇雙方及政府提繳資金的公共退休基金，受法規及公眾高度監管，並進行國內外股票、債券及另類投資等多元投資，與僅投資國內單一指數型基金的運用模式及風險承受不同，不宜逕予比較。

（旺得富理財網）